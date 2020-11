Een rapport van Amnesty International is heel erg kritisch over de hoe de overheid de Woonzorgcentra aanpakte tijdens de eerste coronagolf.

Volgens de directeur van Curando, die negen woonzorgcentra beheert, is er nu meer beschermingsmateriaal en zijn er meer testen, maar het tekort aan personeel blijft. Hij hoopt dat er hierover en debat komt.

In Mariaburcht, één van de Curando woonzorgcentra in Dentergem, zijn maar liefst 52 van de 98 bewoners besmet met het coronavirus. Vier van hen zijn gestorven, vijf bewoners liggen in het ziekenhuis. Ook bij de medewerkers veel zieken. 37 van de 93 werknemers zijn besmet of besmet geweest.