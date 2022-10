Duinenmoord: "beschuldigde is leugenachtig, maar andere dader is niet uit te sluiten"

De Turkse Rotterdammer beweert dat hij niets te maken heeft met de dood van zijn vriendin Milena Raycheva (26), maar bij de polygraaftest werden wel leugenachtige reacties vastgesteld. "Het komt telkenmale op hetzelfde neer. Wat anderen vertellen, is niet waar, zijn leugens, hebben we verkeerd begrepen of is verkeerd genoteerd", vatte hoofdinspecteur David Roelant samen. In een opvallende brief schreeuwde B. ook vanuit de gevangenis zijn onschuld uit. "Hij stelt eigenlijk dat wij het onderzoek saboteren, door mensen dingen in de mond te leggen en door confrontaties naar onze hand te zetten."

Volgens gerechtspsychiater Hans Hellebuyck heeft B. de neiging om zichzelf in een beter daglicht te stellen. "In de gevangenis gedraagt hij zich zeer ontspannen, maar zeer beheerst. Onverstoorbaar, hij komt een beetje kil over. Hij ziet de toekomst wel optimistisch tegemoet." Die houding vond dokter Hellebuyck verrassend voor iemand die zijn onschuld staande houdt. "Ik heb al mensen gezien die vals beschuldigd werden, en die reageren meestal veel heviger. Die zijn emotioneel, die worden kwaad. Hij bleef heel stoïcijns, kalm, rustig." De deskundige stelde ook een gebrek aan empathie en schuldbesef vast, bijvoorbeeld als het ging over zijn eerdere veroordelingen.

Speurder kan andere dader niet uitsluiten

Er was gisteren trouwens een opvallende wending op het assisenproces. Toen gaf de hoofdinspecteur toe dat een andere dader niet uitgesloten is. Het gaat om Aleksander Tryksa, die in Antwerpen een prostituee heeft vermoord. Hij is door een inwoonster van Zeebrugge gezien aan de duinen en is destijds ook verhoord, maar hij ontkent ten stelligste. Maar dat doet Kenan B. natuurlijk ook. Vraag is of deze wending geen koren op de molen van de verdediging is.

