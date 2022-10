Duinenmoord: assisenproces is gestart

Het assisenproces van Kenan B. (57) is vanmiddag in Brugge van start gegaan met van de voorlezing van de akte van beschuldiging door de procureur-generaal. Daarna heeft de verdediging haar akte van verdediging voorgelezen.

De beschuldigde moet zich verantwoorden voor de moord op Milena Raycheva (26).

In de duinen van Zeebrugge werd op 17 augustus 2010 het levenloze lichaam van een jonge vrouw aangetroffen. Jarenlang bleef de identiteit van de vrouw een mysterie. Ook een flyeractie op het Polé Polé Beachfestival en een oproep op de Nederlandse televisie leverden niets op. De doorbraak kwam er pas toen de speurders via Interpol op de hoogte werden gebracht van de aangifte die de moeder van het slachtoffer had gedaan. Via DNA-onderzoek kon de Bulgaarse Milena Raycheva in februari 2013 uiteindelijk geïdentificeerd worden.

Haar vriend Kenan B. werd op 21 januari 2015 in zijn woonplaats Rotterdam opgepakt. De man van Turkse origine beweert echter dat hij zijn vriendin op 1 augustus 2010 voor het laatst zag in Calais, toen ze een trip naar Londen dachten te maken. B. stond naar eigen zeggen aan te schuiven toen zijn vriendin via sms liet weten dat ze de wagen had verlaten. Volgens de beschuldigde ging het slachtoffer zelfs aan de haal met 7.000 euro. Na betaling van een borgsom van 25.000 euro werd Kenan B. in januari 2017 vrijgelaten. (lees verder onder de foto)

Veroordeeld in andere zaak

Na zijn vrijlating keerde B. terug naar Rotterdam, maar daar kwam hij ondertussen opnieuw met het gerecht in aanraking. Op 13 april 2019 werd kort na de middag brand gesticht in zijn appartement aan de Hilledijk. Zijn bovenbuurman zag door de hitte en de rook geen uitweg meer en sprong uit het raam. Voor de 27-jarige Robert Hendrix kwam alle hulp te laat. Enkele weken later werd B. aangehouden, maar opnieuw beweerde hij met de feiten absoluut niets te maken te hebben. Op 10 april 2020 werd B. door de rechtbank van Rotterdam uiteindelijk tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld. De verdediging tekende beroep aan tegen die veroordeling, maar het nieuwe proces staat pas in december gepland. Met het oog op zijn assisenproces werd de beschuldigde eind augustus tijdelijk overgeleverd en opgesloten in de gevangenis van Brugge.

B. zal op maandagochtend 17 oktober verhoord worden door voorzitter Willem De Pauw. Vervolgens komen de eerste van in totaal 36 getuigen aan het woord. De uitspraak wordt ten vroegste op donderdagavond 20 oktober verwacht. Voor moord riskeert de beschuldigde levenslange opsluiting.

Bekijk ook: