Duif uit Ingelmunster geveild voor 1.252.000 euro

De teerling is geworpen: de topduif Armando uit Ingelmunster is zondagmorgen geveild voor maar liefst 1.252.000 euro. Een verpulvering van het vorige record.

Armando is wat je noemt de Eddy Merckx onder de prijsduiven. En daar hangt een prijskaartje aan. Eigenaar Joël Verschoot ziet het graag gebeuren: 'Voor mij is mijn broodje gebakken ja, ik heb heel mijn leven dag en nacht gewerkt, en ik heb nooit kunnen verdienen wat ik nu in 2 weken verdien. En dat is het plezantste van de zaak.'

Biedingsoorlog

Het was al enkele dagen duidelijk dat Armando de duurste duif ter wereld zou worden. De teller stond zondagochtend al boven het half miljoen euro. In principe liep de veiling tot 11 uur, maar door een ware biedingsoorlog tussen twee potentiële kopers uit China duurde het uiteindelijk tot even na 12 uur. Voor de prijsduif van Joël en Dieter Verschoot uit Ingelmunster werd ruim 1,2 miljoen euro neergeteld.

Chinese koper

In totaal worden via veilinghuis PIPA 178 duiven van vader en zoon Verschoot verkocht. "Intern hadden we een quiz gedaan over de totale opbrengst. Ik gokte op een miljoen euro voor de 178 duiven samen", vertelt CEO Nikolaas Gyselbrecht. Het monsterbedrag kwam dus als een verrassing, maar het stond wel in de sterren geschreven dat de verkoop van Armando records zou breken. "Het is de beste duif die ooit gevlogen heeft in België. Voor de laatste honderdduizenden euro's speelde het eergevoel volgens mij ook wel een rol. Ze wilden allebei niet opgeven."

De verkoop betekent het einde van de carrière van de beste Belgische langeafstandsduif aller tijden. De Chinese koper zal Armando ongetwijfeld gebruiken om nieuwe mogelijke kampioenen te kweken. "Dat is ook de enige manier om een meerwaarde te creëren, hem nog laten vliegen is een te groot risico", legt Gyselbrecht uit. De kans is wel reëel dat Armando gewoon in België zal blijven. Commercieel gezien is het immers interessanter om zijn kinderen en kleinkinderen ook van hieruit te verkopen.

