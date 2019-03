Topduif uit Ingelmunster al half miljoen euro waard

Minstens 500.000 euro, want de veiling loopt pas zondag af en het bedrag zal in de laatste uren nog fel stijgen. Daardoor is Armando de duurste duif ter wereld. Het vorige record stond op 400.000 euro. En ook al ligt het nog niet vast, de koper zal wellicht een Chinees zijn.

Eddy Merckx onder de duiven

Armando is wat je noemt de Eddy Merckx onder de prijsduiven. En daar hangt een prijskaartje aan. Deze middag al 502.000 euro, en dat bedrag zal zeker oplopen, want de veiling loopt nog tot zondag. En pas dan bieden de échte kopers tegen elkaar op. Eigenaar Joël Verschoot ziet het graag gebeuren: 'Voor mij is mijn broodje gebakken ja, ik heb heel mijn leven dag en nacht gewerkt, en ik heb nooit kunnen verdienen wat ik nu in 2 weken verdien. En dat is het plezantste van de zaak.'

(lees verder onder de foto)

Naar China

De koper van de duif wordt bijna zeker een Chinees, want daar valt er veel geld mee te verdienen. 'De duiven zijn fel gestegen in waarde door de Aziatische markten. In China zijn ze gek van de duivensport, de 30- en 40-jarigen willen allemaal duivenliefhebber worden. Ze gokken daar op de duiven, elke week is er daar een lotto-pot te verspelen, en diegene die dat wint speelt verder', zegt Joël.

Armando is een topduif, maar als hij naar China verhuist, is dat niet meer om te vliegen, maar om te kweken. Ook al is dat geen garantie op succes. Joël verkoopt trouwens nog andere prijsduiven ook.

Samen met z’n zoon blijft hij investeren in de duiven. Want de top is nog niet bereikt. Joël verwacht dat er binnen enkele jaren bedragen tot een miljoen voor één duif geen uitzondering zullen zijn.