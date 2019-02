Dringende herstelling op E403

Het wegdek van de snelweg is er tussen Torhout en Lichtervelde hier en daar slecht aan toe. Vooral richting Kortrijik zitten nogal wat putten in de weg. "We kunnen die wel dichten met gietasfalt," zegt Dirk Vanhuysse van Wegen en Verkeer, "maar dat is geen duurzame oplossing. het verkeer rijdt dat snel weer kapot." Dat stuk snelweg is trouwens druk bereden, ook met zwaar vrachtverkeer. De temperaturen zijn de laatste dagen flink gestegen, en daardoor kunnen ze de putten structureel aanpakken.

Grondige herstelling

"Door het zachtere weer gaan we de putten nu opvullen met warme asfalt, dat is het asfalt waarmee we ook gewoon wegen aanleggen," zegt Vanhuysse. "We willen het trouwens grondig doen: tot op de onderliggende betonlaag gaan we de beschadiging aanpakken. De herstelling zal daardoor voor langere tijd meegaan."

De hinder zou beperkt moeten blijven: de werken starten donderdavond acht uur, tegen de ochtendspits van vrijdag zou de weg overal hersteld moeten zijn. Maar het rijcomfort zou weer optimaal moeten zijn.

