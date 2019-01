E403: 'Oververzadigd, derde rijstrook nodig'

Er zijn steeds meer structurele vertragingen en files en ook wekelijks zijn er ongevallen. Vooral het traject tussen Ruddervoorde en Brugge met twee maal twee rijstroken is in de ochtend een knelpunt.

Studie Vlaams Verkeerscentrum

Het Vlaams Verkeerscentrum heeft een studie klaar. Het stuk E403 tussen Roeselare en Brugge (met twee rijstroken in elke rijrichting) ligt er al sinds 1984. Op vandaag, 35 jaar later, is de mobiliteit grondig veranderd. Dat blijkt ook uit de studie van het Vlaams Verkeerscentrum, die wel niet tot 1984 teruggaat.

Tussen Ruddervoorde en Brugge zijn er in 2011 gemiddeld 23.473 voertuigen geteld. Zes jaar later, in 2017, waren dat er al 28.417 gemiddeld per dag. "Uit de studie blijkt vooral dat sommige stukken oververzadigd zijn en er dus capaciteitsproblemen optreden," zegt Dirk Vanhuysse van het Agentschap Wegen en Verkeer. "Vooral het deel tussen Ruddervoorde, Loppem en de Chartreuse. De studie heeft ook uitgewezen dat het zeer wenselijk zou zijn om tussen Ruddervoorde en Chartreuse een derde rijstrook te voorzien."

Extra rijstrook niet eenvoudig

Maar een extra rijstrook is niet zo eenvoudig. Het gaat om ingrijpende werken waar ook onteigeningen komen bij kijken. Er liggen ook twee bruggen op dat korte tracé (aan de Heidelberg en een spoorwegbrug) waarvan niet duidelijk is of er ruimte is voor een extra rijstrook. Bovendien heeft Minister Weyts nog geen budget voorzien voor een dergelijke uitbreiding.

