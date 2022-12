Drie verdachten verwezen naar assisen voor roofmoord in Oostrozebeke

Twee vrouwen en één man moeten zich verantwoorden voor het hof van assisen voor de roofmoord op de 66-jarige Roland Roelens in 2016 in Oostrozebeke.

Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) donderdag beslist. Het gaat om de vrouw, de dochter en een vriend van een 40-jarige man die de fatale messteken uitdeelde, maar in de gevangenis overleed.

De feiten gebeurden op 27 oktober 2016. De 40-jarige Nico T. stak toen zijn bovenbuurman Roland Roelens dood met vijftig messteken. De man werd opgepakt maar stierf enkele dagen later in de gevangenis aan de gevolgen van diabetes. Uit het onderzoek bleek later echter dat andere gezinsleden en kennissen van de dader op de hoogte zouden geweest zijn van de plannen. Het gaat om echtgenote Christelle V., dochter Melissa T. en Pedro B., een vriend van Nico T.

De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling heeft de drie personen nu verwezen naar het hof van assisen voor roofmoord. De KI heeft ook een beschikking tot gevangenneming verleend, zonder onmiddellijke tenuitvoerlegging. Dat betekent dat de verdachten voor de start van het proces, vermoedelijk in de loop van volgend jaar, opnieuw aangehouden kunnen worden. Voorlopig zijn de drie vrij onder voorwaarden.

