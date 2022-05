Schlagermoord: drie verdachten allicht naar Assisen

Meer dan 5 jaar na de moord op Roland Roelens in Oostrozebeke, wordend drie verdachten allicht doorverwezen naar het Hof van Assisen. Het gaat om de vrouw van de intussen overleden hoofdverdachte Nico T., zijn dochter en een vriend van hem.

In een appartement op De Ginst, in Oostrozebeke, werd op 28 oktober 2016 het lichaam van Roland Roelens aangetroffen, een schlagerfan van 66. Het lichaam lag in een plas bloed. Uit de vaststellingen van de wetsdokter bleek dat het slachtoffer met 50 messteken om het leven werd gebracht.

Al snel werd een verdachte opgepakt, een onderbuur, maar Nico T. overleed kort na de feiten in zijn cel. Eind 2016 werden ook zijn echtgenote Christelle V. (52) en dochter Melissa T. (26) als verdachten opgepakt op verdenking van mededaderschap.

De raadkamer besliste nu om hen door te verwijzen naar de kamer van inbeschuldigingstelling, met het oog op een Assisenproces. Ook Pedro B., een schilder uit Pittem wordt verdacht van mededaderschap. Hij wordt ervan verdacht bewijsmateriaal te hebben verbrand en hij wordt ook verdacht van heling van de gestolen 8.000 euro.

