Douane arresteert 6 sigarettensmokkelaars in Elverdinge

De douane heeft in Elverdinge bij Ieper recent zes personen gearresteerd in het kader van een onderzoek naar grootschalige sigarettensmokkel.

In een loods in Elverdinge werden ook 4,5 miljoen sigaretten van het merk “Lambert & Butler” in beslag genomen. Dat is een Brits merk en de pakjes waren voorzien van Engelse opschriften. De organisatie produceerde massaal goedkope sigaretten van slechte kwaliteit die ze dan in nagemaakte verpakkingen van bekende merken stak om ze aan grof geld te kunnen verkopen. (Lees verder onder de foto)

Brexit

De inbeslagname van de 4,5 miljoen sigaretten vertegenwoordigt 1,55 miljoen € aan ontdoken accijnzen en btw. De laatste weken ziet de Douane een toename van de smokkel van sigaretten naar het Verenigd Koninkrijk. Smokkelaars willen hun waar nog snel in het Verenigd Koninkrijk krijgen, want vanaf 1 januari zal er met de brexit strenger gecontroleerd worden en moeten er douaneformaliteiten vervuld worden. Enkele weken geleden nog werd in Koksijde een illegale sigarettenfabriek ontmanteld.

Lees ook: