Douane doekt illegale sigarettenfabriek op in Koksijde

Ze namen in Veurne in een opslagplaats ook 4 miljoen namaaksigaretten in beslag. In Koksijde meer bepaald in Wulpen is ook een versnijdingslijn voor ruwe tabak aangetroffen samen een hoeveelheid aan ruwe en versneden tabak en 50.000 gefabriceerde namaaksigaretten van het merk Mayfair. In een opslagplaats te Bulskamp (Veurne) zijn 3.916.000 namaaksigaretten van het merk Richmond in beslag genomen. Beide vaststellingen kaderen binnen hetzelfde onderzoek dat uitwees dat de illegale fabriek slechts heel recentelijk werd opgestart door een Oost-Europese dadergroepering. Twaalf verdachten werden door de douane van hun vrijheid beroofd. Ze zijn inmiddels aangehouden. (Lees verder onder de foto)

Accijnzen en btw van meer dan 4 miljoen

De ontdoken rechten aan accijnzen en btw worden geraamd op 4,3 miljoen euro. In België zijn dit jaar al 5 illegale productiesites van sigaretten en 4 illegale productiesites van waterpijptabak ontmanteld. Er werden ook 1 afzonderlijke versnijdingssite van tabak en 8 opslagplaatsen ontdekt. 2020 is dus een recordjaar.