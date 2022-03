Dierenrechtenactivisten herinneren Weyts aan uitdoofbeleid Brugs dolfinarium

Het dolfinarium in Brugge is het enige verblijf in België waar dolfijnen nog in gevangenschap leven. In 2019 liet minister Weyts verstaan dat hij voor een uitdoofbeleid voor de dolfinaria was, zodat het in gevangenschap houden van deze zoogdieren verboden wordt.

"Dolfijnen vrij, dolfinaria dicht"

De activisten van Bite Back herinnerden hem woensdag aan dat voornemen. Ze hadden een groot spandoek bij en protestborden met de opschriften "dolfijnen vrij, dolfinaria dicht" en "Weyts houd woord!".

In het Brugse dolfinarium zwemmen vandaag acht dolfijnen in een bassin van 777 vierkante meter. In de vrije natuur hebben troepen dolfijnen territoria van 177 tot 320 vierkante kilometer. Elke week voeren de dolfijnen shows op voor een publiek. "Als we een eerlijke kosten-batenanalyse van de huidige situatie maken, moeten we toegeven dat het welzijn van de dolfijnen nà economisch gewin en menselijk vertier komt. Dolfijnen zijn erg intelligente dieren en dat ze in het dolfinarium goed verzorgd worden, neemt niet weg dat zo'n dier enorm lijdt in een krap bassin", stelt Bite Back.

In België zijn circusshows met wilde dieren al verboden sinds 2013, dus vragen de activisten nu ook snel een verbod op de dolfijnenshows.