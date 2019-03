Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts wil het houden van dolfijnen in gevangenschap op termijn verbieden. Het Boudewijn Seapark in Brugge is het enige nog bestaande dolfinarium van het land.

Weyts pleit voor een uitdoofscenario en wil daarover het debat starten. Volgens de minister heeft het houden van dolfijnen in gevangenschap geen enkel nut. De stressgevoelige dieren houden we in een bassin terwijl ze in de wijde zee 60 kilometer per dag afleggen. Weyts wil nu een uitdoofscenario zonder nieuwe vergunningen of kweekprogramma's. Dierenrechtenorganisatie GAIA is het helemaal eens met de minister.