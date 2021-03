Dierenactivisten protesteren tegen uitbreiding "horror-slachthuis" Tielt

Debra-Meat wil zijn slachtcapaciteit verhogen van 1,5 naar 2,4 miljoen varkens per jaar. In 2017 had het slachthuis al een vergunningsaanvraag op zak, maar het plan belandde in de koelkast toen Animal Rights undercoverbeelden de wereld instuurde van de mishandeling van varkens. Daarvoor werd het slachthuis en de zaakvoerder veroordeeld tot een geldboete van 8.000 euro. (Lees verder onder de foto)

Openbaar onderzoek

Nu wil het slachthuis dus uitbreiden. Aan de uitbreidingsaanvraag is een openbaar onderzoek gekoppeld. Dat loopt van 26 februari tot en met 21 maart. Animal Rights diende in 2019 al bezwaar in tegen de uitbreiding van de slachturen en zal nu ook opnieuw bezwaar indienen. "We zijn nog niet vergeten wat er hier vier jaar geleden gebeurd is en zullen blijven actie voeren voor de sluiting van dit horror-slachthuis", zegt campagnecoördinator Els Van Campenhout.

