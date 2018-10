De Vriendt en Tommelein geven niet toe

Zoals bekend wil die laatste Groen aan boord halen voor een nieuwe bestuurscoalitie in de badstad, maar De Vriendt zei ook vandaag dat hij niet zal toegeven. Hij blijft bij zijn standpunt en wil voor een paars-groene coalitie gaan.

Bart Tommelein zei dit voor aanvang van de vergadering: "De verkiezingen tonen aan dat links drie zetels is verloren. Wij hebben een grotere meerderheid, maar het is nog geen juiste. Het gaat nu niet meer over zetels, maar over de inhoud en als men zegt dat de tegenstellingen te groot zijn zullen we ze op tafel liggen en kijken waar we die kunnen overbruggen".

Geen doorbraak

Na afloop zeiden beide heren dat het gesprek beleefd en goed verlopen is. Maar dat is ook alles, want ze hebben geen consensus bereikt. Tommelein is van plan om dit weekend een nota op te maken met bekommernissen die hij aan zijn partners zal voorleggen en wil wil na het weekend een nieuw gesprek met Groen. Intussen is het wachten op John Crombez van de Stadslijst. Hij zal zowel Tommelein als De Vriendt uitnodigen voor een gesprek. In principe kan Tommelein ook met de Stadslijst een coalitie vormen, zonder Groen dus. Maar dat stoot dan wel op een "njet" van N-VA. Niet dat die partij mathematisch gezien dan nog nodig is om een meerderheid te vormen. Maar van veel "vernieuwing" is er dan ook geen sprake.

