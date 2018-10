Crombez zet deur open voor Tommelein in Oostende

Partijvoorzitter van sp.a en Oostendenaar John Crombez wil Bart Tommelein (Open Vld) uitnodigen voor een gesprek omtrent de coalitievorming in Oostende. "Ik merk dat hij vast zit, dus we willen zeker een rustig gesprek voeren", aldus Crombez.

"We stellen vast dat Tommelein na drie dagen nog steeds vast zit. Op dit moment wordt er een potje van gemaakt", aldus Crombez. En dus wil hij het gesprek aangaan met Tommelein. Bart Tommelein beweert dat hij nog altijd geen formele uitnodiging heeft gekregen, de Stadslijst meent dat ze wel gebeld hebben, zondag al.

"Ver weg van de camera's"

Het is wel opmerkelijk dat John Crombez het initiatief neemt en niet huidig burgemeester Johan Vande Lanotte. "Misschien, maar ik was ook kandidaat in Oostende en haalde na Johan Vande Lanotte de meeste voorkeurstemmen. Het spreekt ook voor zich dat de huidige burgemeester bij dat gesprek zal zijn. We nodigen Tommelein zeker uit, voor een rustig gesprek, ver weg van de camera's", besluit Crombez.

