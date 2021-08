Nieuwe coalitieplannen gesmeed in De Panne?

Partijen Het Plan - B en ACT!E uit De Panne komen met het nieuws naar buiten dat oppositiepartijen Vooruit en CD&Vplus samen met N-VA gesprekken voert over een nieuw decreet. Op die manier zouden nieuwe coalities mogelijk zijn tijdens een bestuursperiode.

Berichten over mogelijke gesprekken lekten donderdagavond naar buiten. Schepen Cindy Verbrugge (N-VA) zou in contact staan met oppositiepartijen Vooruit en CD&Vplus, die respectievelijk met vijf en vier leden in de gemeenteraad zetelen.

Akte van wantrouwen

Het doel van de gesprekken is om gebruik te maken van een nieuw decreet waardoor er tijdens de bestuursperiode nieuwe coalities kunnen worden gesmeed. Bestuurspartijen Het Plan - B en ACTI!E claimen dat door middel van een zogenaamde collectieve constructieve akte van wantrouwen de andere gemeenteraadsleden de macht wensen te grijpen en burgemeester en schepenen van hun ambt te beroven, 'als een dief in de nacht.'

Sterker nog, beide partijen gaan ervanuit dat de nodige document inmiddels getekend zijn en de posten herverdeeld. De vraag stelt zich ook of de lokale N-VA-afdeling de handelingen van hun schepen Verbrugge steunen. De krappe meerderheid gaf Verbrugge al sinds het begin in 2018 een sleutelrol en bracht haar in een positie om mogelijke eisen te stellen.

Bevoegdheden ontnomen

Het Plan - B en ACT!E zien dan ook geen toekomst in verdere samenwerking met hun N-VA-concullega.

Tijdens een spoedeisend schepencollege werd beslist tot een herverdeling van de “werkzaamheden in verband met het dagelijks bestuur”. Concreet betekent dit dat alle bevoegdheden van Cindy Verbrugge werden ontnomen.

Afwachten of er maandag op de gemeenteraad effectief een collectieve constructieve motie van wantrouwen uit de bus zal vallen.