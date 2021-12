Cultuursector blij met heropening

Er zijn in de praktijk wel voorlopig amper voorstellingen. Ze zijn nog allemaal geannuleerd door de sluiting. Kunstencentrum Kaap dat zowel in Brugge al Oostende programmeert, reageert tevreden, maar blijft ook kritisch.

Rolf Quaghebeur: "Ik denk dat dat een goeie beslissing is. De sluiting was gewoon absurd. Het was de druppel te veel. Het terugdraaien van de beslissing van het overlegcomité is stap één. We zijn er nog niet. Ik denk dat we er voor moeten zorgen dat het geen Pyrrusoverwining is. En dat we ook de volgende stappen gaan zetten en durven gaan. Want we kunnen ook voor een grotere capaciteit veilig aan de slag."

Het eerste event hier is een jamsessie met de Oostendse pianist Bas Bulteel op 13 januari.

