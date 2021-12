Raad van State schorst sluiting cultuursector, bioscopen blijven dicht

Het overlegcomité had de maatregelen op 22 december aangekondigd. Onder meer cultuurzalen en bioscopen moesten vanaf zondag 26 december sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De Raad van State oordeelt nu dat de sluiting van de cultuursector "disproportioneel" is, en geeft aan dat niet voldoende gemotiveerd is waarom het bezoeken van culturele voorstellingen bijzonder gevaarlijk zou zijn voor de volksgezondheid.

Wat met de bioscopen?

Hoe ver het arrest reikt, is niet duidelijk. Het gaat om een voorlopige schorsing, die onmiddellijk ingaat, tot er een uitspraak ten gronde is. Voorlopig zou het arrest gelden voor theaterzalen, operazalen en concertgebouwen. Hoe het zit met muziekoptredens is onduidelijk. Volgens verschillende bronnen zouden bioscopen toch dicht moeten blijven.

Over niet-culturele evenementen spreekt de Raad van State zich niet uit.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zegt aan VTM Nieuws dat ze het arrest verder zullen bekijken. Mogelijks komen er nieuwe maatregelen. Ook wat er met de bioscopen zal gebeuren, ligt op tafel.