"Coronacijfers kloppen niet, ga niet op reis!"

Burgemeester Ward Vergote van Moorslede trekt aan de alarmbel. De officiële cijfers van Sciensano komen niet overeen met de cijfers die hij bekwam na een eigen rondvraag bij huisdokters in Moorslede, zegt hij.

"Ik heb weet van meer coronagevallen in mijn gemeente. De cijfers kloppen niet ofwel worden ze veel te traag doorgegeven, en ook dat is slecht nieuws. Ik stel vast bij Sciensano dat er nu 6 gevallen zijn de laatste 7 dagen, ik krijg van de huisartsen te horen dat er nu al 9 zijn. Morgen komen er nog 8 testen, maandag nog 10 testen erbij. Dus ik vermoed dat daar nu gevallen bijkomen die nu gekend zijn maar nog bevestigd moeten worden. Dus 6 tegenover 15-20 tal is een groot verschil."

Jeugdkamp oorzaak?

Moorslede doet het niet goed in vergelijking met andere gemeenten. Het hoge cijfer heeft mogelijk te maken met extra besmettingen vanuit een zomerkamp, volgens de burgemeester

"Ga niet op reis"

Opvallend, hij roept de mensen ook op om eens één zomer niet op reis te gaan. "Dit is nog niet voorbij, de tweede golf is begonnen, iedereen moet de komende maanden thuis blijven."

Bekijk ook: