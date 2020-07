Aantal besmettingen stijgt 12 procent tot net geen 100

In de periode van 6 juli tot en met 12 juli lag het aantal besmettingen gemiddeld op 99,7 per dag. Het totale aantal bevestigde COVID-19-besmettingen komt uit op 63.039, zo leert het cijferrapport van donderdag. Het zijn er 167 meer dan daags tevoren.

In de provincie Antwerpen kwamen er 172 nieuwe gevallen bij in de week tot en met 12 juli, in West-Vlaanderen zijn er dat 107. Ook in Limburg (74), Vlaams-Brabant (51), Luik, Luxemburg en Waals-Brabant zit het cijfer in de lift. In Oost-Vlaanderen (49) en Namen is er een heel lichte daling van de nieuwe gevallen, in Henegouwen is die daling meer uitgesproken. Ook Brussel noteert een afname, tot 98 gevallen. Op nationaal niveau tekent zich de afgelopen 2 weken een stijging van het aantal nieuwe infecties af. De meeste nieuwe infecties komen voor bij de actieve bevolking (20-59 jaar).

De ziekenhuisopnames en overlijdens zitten wel nog in dalende lijn. In de week tot en met gisteren/woensdag zijn er gemiddeld 9,7 ziekenhuisopnames (-7 procent). Voor de week tot en met zondag (12 juli) staan er gemiddeld 1,9 overlijdens per dag in de tabellen, een daling met 46 procent tegenover de voorgaande periode van een week.

Absolute cijfers

En dan de absolute cijfers. Het totale aantal bevestigde COVID-19-besmettingen komt uit op 63.039. Dat zijn er 167 meer dan daags tevoren. De teller van de ziekenhuisopnames staat op 17.926, die van de overlijdens op 9.792. Er zijn tot nu toe iets meer sterfgevallen in de woonzorgcentra (50 procent) dan in de ziekenhuizen (49 procent).

Woensdag waren nog 150 ziekenhuisbedden ingenomen, waarvan 27 op intensieve zorgen. Zeventien patiënten hadden ademhalingsondersteuning nodig, er lag wel niemand aan de hart-longmachine. Een week eerder ging het nog om 165 ziekenhuisbedden, waarvan 32 op intensieve zorgen.