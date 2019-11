Chauffeur die Vietnamezen via Zeebrugge smokkelde pleit schuldig

De Noord-Ierse bestuurder van het koeltransport waarin 39 omgekomen Vietnamese migranten waren aangetroffen in Essex, pleit schuldig aan samenzwering voor hulp bij illegale immigratie tussen 1 mei 2018 en 24 oktober 2019. Dat zegt de BBC.

De 25-jarige bestuurder, Maurice Robinson, bestuurde de vrachtwagen met de koelcontainer nadat de oplegger het Kanaal had overgestoken vanuit Zeebrugge. In de container waren de lichamen van de 39 Vietnamezen aangetroffen op 23 oktober in Grays nabij Londen.

Robinson volgde de zitting via een videolink vanuit de gevangenis. Hij sprak enkel om zijn identiteit en nationaliteit te bevestigen. Hij is aangeklaagd voor 39-voudige doodslag, samenzwering voor mensenhandel, samenzwering voor hulp bij illegale immigratie en witwassen van geld.

