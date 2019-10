Havenbestuur: '39 Chinezen niet in Zeebrugge in container gekropen'

Het is quasi onmogelijk dat de 39 transmigranten die dood zijn aangetroffen in Engeland in Zeebrugge in een koelcontainer zijn gekropen. Dat zegt het havenbestuur.

Wel staat vast dat de container met de Chinese vluchtelingen via Zeebrugge naar Essex reisde. Verder onderzoek moet nu uitwijzen welke route de vrachtwagen volgde en waar de slachtoffers zijn ingestapt. Mogelijk kwamen de 31 mannen en 8 vrouwen al om het leven voor ze in Zeebrugge aankwamen. De 39 Chinezen zouden meer dan twaalf uur in de koelwagen hebben gezeten vooraleer ze werden aangetroffen.

'Extra maatregelen om dit te voorkomen'

Heel wat vragen over de dood van de transmigranten ook in de Kamer vanmiddag. CD&V-parlementslid Franky Demon uit Brugge vroeg de minister om extra maatregelen om dit te voorkomen. De Crem speelde de zwarte piet toe naar zijn voorganger Jambon en voormalig staatssecretaris Franken van N-VA die te weinig deden. Groen-parlementslid Devriendt maakte bovendien het voorstel van die partij om inklimming strafbaar te maken met de grond gelijk. Ook de gouverneur had het in de provincieraad over het drama.