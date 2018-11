Champagneweekend in Middelkerke

Het champagneweekend was nog niet begonnen en de organisatie leek al in de problemen te komen. Een vrachtwagen met 10.000 flessen champagne bleek ineens spoorloos. De politie kon het voertuig, dat naar Roemenië vertrokken was, onderscheppen in Duitsland. De champagne werd in beslag genomen voor het onderzoek en dus moest de organisatie zich reppen om tijdig aan de nodige champagne te raken.

Organisatie rekent op 10.000 bezoekers

De vele champagneliefhebbers lieten het toch niet aan hun hart komen, want het volk en de champagne stroomt al van ’s morgens vroeg vlot binnen. Ze kunnen er kennismaken met champagneboeren, maar uiteraard ook proeven, workshops volgen of naar optredens luisteren.

De organisatie rekent alvast op nog meer bezoekers dan vorig jaar. Toen waren het er 10.000..