Zo’n 10.000 flessen champagne met bestemming Middelkerke zijn onderweg gestolen. De lading was bedoeld voor het Champagneweekend in Middelkerke.

Dat schrijft HLN. De politie kon de gestolen lading onderscheppen in Duitsland, de flessen waren reeds op weg naar Roemenië. In Duitsland staan de flessen nu ook vast voor verder onderzoek. De waarde van de gestolen champagneflessen wordt op 150.000 euro geschat. De getroffen champagneboeren gingen gisteren zelf nog een nieuwe lading champagne halen waardoor het event niet in het gedrang komt.