Burgemeesters Torhout en Koksijde: Brantano enkel open als afspraken nageleefd worden

Dit weekend was er veel belangstelling voor de uitverkoop bij Brantano waar met 75 procent korting geshopt kon worden. Dat resulteerde in lange wachtrijen aan de 62 winkels die gisteren opengingen, ook in Torhout. "De coronacrisis is nochtans geen moment voor zo'n stuntverkoop", meent Torhouts burgemeester Kristof Audenaert. Te weinig personeel Hij dreigt ermee de winkel morgen gesloten te houden als Brantano geen maatregelen neemt. Volgens Audenaert was er zaterdag onder meer te weinig personeel aanwezig om alles in goede banen te leiden. "Bij een normale kortingsactie zijn zeven verkopers aan het werk", zegt hij. "Gisteren was er 75 procent korting en waren er amper vier mensen." Ondanks de inspanningen van de personeelsleden, liepen de rijen lang op en raakten sommige wachtenden zelfs na zes of zeven uur niet binnen in de winkel. Aangezien in Torhout een mondmaskerplicht geldt op drukke plekken, zal iedereen ter plaatse ook een mondmasker moeten dragen. De politie controleerde daar zaterdag al meermaals op. Stippellijntjes en pijlen In Koksijde werd de Brantanowinkel gisteren gesloten omdat de coronamaatregelen er niet gerespecteerd konden worden. Ook daar mag de winkel van burgemeester Vanden Bussche morgen enkel opnieuw opengaan als er een oplossing gevonden wordt. "Denk aan dranghekkens, mensen die tellen hoeveel volk er in de winkel binnen is, stippellijntjes en pijlen in de winkel...", klinkt het. Mooie resultaten Veilinghuis Moyersoen dat de uitverkoop organiseert blikt wel tevreden terug op de eerste uitverkoopdag. "In de meeste winkels buiten een viertal waren er geen problemen. Het personeel was blij dat het kon werken en we hebben heel mooie resultaten gehaald", aldus het veilingshuis. Moeyersoen gaat de uitverkoop wel evalueren en bekijken wat de volgende dagen beter kan, bijvoorbeeld extra veiligheidsagenten of extra personeel.

