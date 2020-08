Meteen grote rijen voor uitverkoop Brantano

De uitverkoop bij Brantano trok zaterdagmorgen meteen veel volk. Nog voor openingstijd stonden onder andere bij de winkels in Torhout, Oostkamp en Waregem tot meer dan 100 wachtenden.

De uitverkoop kadert in het faillissement van FNG, het moederbedrijf van Brantano. In totaal gaan 61 winkels open en worden er kortingen tot 75 procent gegeven.

Lange rij

In West-Vlaanderen verkopen de winkels in Brugge, Oostkamp, Torhout, Tielt, Wevelgem, Waregem, Middelkerke, Koksijde, Diksmuide, Poperinge en Menen uit. Op beelden uit Waregem en Torhout is te zien hoe er zich al voor de winkels openden een lange rij op de parking vormde.

Filiaal Koksijde tijdelijk gesloten

Ondertussen is de Brantano-winkel in Koksijde tijdelijk gesloten door de lokale politie Westkust. Het was er door de grote belangstelling voor de uitverkoop te druk om de coronamaatregelen te kunnen respecteren. Samen met de uitbater zoekt de gemeente nu een oplossing, pas dan kan de winkel opnieuw openen.