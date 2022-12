Burgemeester vraagt menselijke oplossing voor vrouw die zieke man verstikte

De vrouw die ook zelf ziek is, zit in de gevangenis op verdenking van moord. En dat kan niet, vindt Benoit. De raadkamer heeft haar aanhouding verlengd. Morgen wordt het beroep behandeld. Francis Benoit, burgemeester Kuurne: "Als die beslissing niet meevalt en geen rekening houdt met de zorg die Hilde nodig heeft, zij heeft MS, zij heeft zorg nodig, als daar geen rekening mee wordt gehouden, dan denk ik ja dat er hier zeer grote woede en frustratie zal zijn. "

De burgemeester van Kuurne vertaalt die woede en frustratie van de familie – en heel wat inwoners uit de gemeente – in een oproep naar meer menselijkheid en plaatst die op Facebook. Het bericht gaat viraal, heel wat mensen reageren met steunbetuigingen. "Het wordt in de openbaarheid voorgesteld als een moord en misschien in theorie via het strafrecht is het categorie moord. Maar het debat gaat over totaal iets anders: het gaat over aanvaarding, het gaat over een proces die men samen heeft afgelegd, het gaat over zorg, het gaat over empathie. En dit zomaar als een eend waar alles zomaar vanaf gaat glijden. Zo handelt justitie."

Afgelopen zaterdag is afscheid genomen van Jo. Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op het nummer 1813.

