Vrouw brengt zieke echtgenoot om het leven in Kuurne

In het Kuurne heeft zich woensdag een familiedrama afgespeeld. Een vrouw verstikte er haar hulpbehoevende man in bed en probeerde zichzelf daarna vermoedelijk van het leven te beroven.

Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

Het koppel werd woensdag aangetroffen in bed. De man was overleden en de vrouw was erg versuft. Ze werd naar de spoedafdeling van AZ Groeninge gebracht. "Uit de autopsie op het lichaam van de man bleek dat hij was verstikt. Daarop werd een onderzoeksrechter gevorderd. De vrouw werd verhoord en gaf toe dat ze haar hulpbehoevende man had verstikt met een kussen. De vrouw kreeg eerder de diagnose van MS. Het parket vraagt haar aanhouding voor moord op haar echtgenoot.

Volgens het parket gaf ze tijdens het verhoor toe dat ze haar man heeft verstikt maar de familie betwist dat en zegt dat er nog heel wat onduidelijkheid is. Het parket vraagt de aanhouding voor moord.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.