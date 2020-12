Brugse politie legt vier lockdownfeestjes stil

Vrijdagavond werden bewoners van een residentie van het Europacollege op het Biskajersplein betrapt tijdens een Sinterklaasfeestje. De aanwezige studenten droegen geen mondmaskers en ook de afstand werd niet gerespecteerd. Kort erna werd ook een lockdownfeestje opgemerkt in een residentieel gebouw van het Europacollege in de Oude Zak. Daar zette een tiental studenten het meteen op een lopen. Op beide adressen werden 16 Corona-pv’s opgemaakt.

Ook het Europacollege zelf mag zich aan een proces-verbaal verwachten. Korpschef Dirk Van Nuffel: “De organisatie is nu eenmaal zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Corona-richtlijnen. Duidelijke communicatie bij de studenten, die naar eigen zeggen alleen maar in hun eigen bubbel feestjes houden, dringt zich op. Als onze mensen bij de feestende studenten aankloppen, leidt dit altijd tot oeverloze discussies en zetten sommigen het op een lopen. Het is overduidelijk dat ze net wel uit hun bubbels breken. Dat moet nu echt stoppen.”

Maar ook elders in Brugge durven bewoners de coronamaatregelen aan hun laars lappen en een feest organiseren. Zo werd er zaterdagavond een feestje opgemerkt in het centrum van Brugge waar vier pv’s werden opgesteld. In Zeebrugge kwamen op een privéadres 8 mensen bijeen om te feesten. Enkelen onder hen liepen niet voor de eerste keer tegen de lamp.

En ook in politiezone RIHO zijn er dit weekend twee coronafeestjes stilgelegd, eentje met twaalf mensen en eentje met vijf.

