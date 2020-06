Studenten Europacollege breken coronaregels, politie grijpt in

De politie van Brugge is absoluut niet te spreken over het gedrag van studenten van het Europacollege. Die hielden gisteravond een feestje als viering voor het einde van hun academiejaar.

Volgens de politie maakten ze het wel echt te bont. Alle coronaregels werden met voeten getreden en de opgeroepen politie werd behoorlijk uitgescholden. In verschillende studentenhuizen vonden feestjes plaats. In het studentenhuis aan het Biskajerplein bleken uiteindelijk meer dan 100 studenten aanwezig en liep het uit de hand. De buurt werd op stelten gezet en de politie moest herhaaldelijk tussenkomen. Er wordt nu onderzocht in welke mate nog gerechtelijk kan worden opgetreden.

Straks aan de top van Europa

Afspraak was dat bezoekers niet zouden worden toegelaten. Korpschef Dirk Van Nuffel reageert: “Nu wordt het pas verontrustend wanneer afgestudeerden van het Europacollege die ooit de top van de Europese politiek, administratie en diplomatie zullen bereiken zich op zo’n verwerpelijke en arrogante manier gedragen. We gaan voor de start van het volgende academiejaar een en ander uitpraten met de nieuwe rector van het Europacollege. Jonge Europeanen in Brugge zouden een verrijking moeten betekenen voor onze stad maar daar is al een tijdje steeds minder van te merken."