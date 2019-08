Bouw woontoren Oostende blijft gemoederen beroeren

Ook na een infovergadering gisteravond. De buurtbewoners voelen zich in de steek gelaten door het stadsbestuur en zeggen dat het niet duidelijk gecommuniceerd heeft over de plannen voor de nieuwe stationsomgeving die ook de bouw van zo’n toren mogelijk maken. Maar de schepen van ruimtelijke ordening Kurt Claeys weerlegt dat. "We hebben de procedure ook meer bekendgemaakt dan wettelijk voorzien en ook meer infovergaderingen georganiseerd. We gaan ervan uit dat mensen weten wat het RUP inhoudt".

Bezwaren ingediend

De buurtbewoners vrezen niet alleen hun zicht te verliezen, maar zijn ook bang voor hun veiligheid als er brand zou uitbreken. Een ladderwagen zou er niet kunnen keren. Ze hopen dat ze in september gelijk krijgen van de provincie, want ze hebben bezwaar ingediend tegen de vergunning voor de woontoren. Als dat niet zo is, gaan ze hogerop.

Bekijk ook: