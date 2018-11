Dedecker op West-Vlaamse lijst N-VA? “Geen commentaar”

“Ik weet waarvoor je belt, maar voorlopig geef ik geen commentaar”, laat Dedecker weten. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Middelkerke haalde Dedecker 4240 stemmen binnen. N-VA kan best wel een stemmenkampioen gebruiken in West-Vlaanderen, bij de vorige verkiezingen haalde de partij er nog geen 20%.

N-VA is opzoek naar nieuwe kopmannen in onze provincie, zo werd West-Vlaming Sander Loones minister van Defensie als opvolger van Steven Vandeput.

Voorgeschiedenis

Dedecker zou dus ook binnen de plannen van N-VA passen, maar de betrokken partijen hebben een bewogen relatie. In 2006 werd Dedecker lid van N-VA maar dat was maar van korte duur. De toenmalige kartelpartner van N-VA, CD&V stelde een veto waarna Dedecker aan de kant werd geschoven. Ondertussen zijn de plooien tussen De Wever en Dedecker opnieuw gladgestreken.

Lees ook