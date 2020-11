Tweede Wintergloed draait rond 'verbinding'

De tweede editie van de Brugse Wintergloed ging gisteren van start. Burgemeester Dirk De fauw opende de verlichte wandeling met innemende woorden: “Verbinding is hét themawoord van deze editie, iets waar we in deze tijden nood aan hebben."

Het wordt een vreemde, maar toch mooie tweede editie van Wintergloed. De verlichte wandeling door de Brugse binnenstad moet niet enkel voor gezelligheid zorgen. Ze brengt veel meer dan dat. "Wintergloed zorgt ervoor dat we ons, op veilige afstand, verbonden voelen met elkaar maar ook met de stad en haar rijke geschiedenis. De tien lichtinstallaties dompelen je onder in een warme gloed”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

Wintergloed strekt zich uit over de hele stad. Het Lichtparcours is dagelijks te zien vanaf 15u30 en loopt langs 10 locaties. Er is ook een Wintergloed-app die niet alleen uitleg geeft bij elke installatie, maar ook historische informatie biedt over de plek waar de lichtinstallatie staat.

Focus op welzijn

Langs het parcours zijn de installaties verbonden door warme lichtbakens. Het parcours hoeft overigens niet gevolgd te worden: je stapt in waar je wil en je kunt ook van elke installatie apart genieten. "We richten ons met de eindejaarssfeer nu vooral op het welzijn van de Bruggeling en bezoekers uit de brede regio”, zegt schepen van Toerisme Philip Pierins.

“Door de spreiding van het aanbod ligt de focus op een kwalitatieve en veilige beleving. Er gaat extra aandacht naar alle praktische info in verband met veiligheid en coronamaatregelen zodat dit voor de bezoeker op voorhand heel duidelijk is.”