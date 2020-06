Dat had daarom een klacht ingediend. De brouwerij riskeert 2.000 euro per flesje dat toch nog te koop is. Ze gaan het bier voorlopig Beer van Brugge noemen, maar ze gaan wel in beroep. Eerder won de brouwerij al een rechtszaak tegen Brugse Zot, over het gebruik van ‘Brugse’.

