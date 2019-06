Bieroorlog tussen 'Brugse Zot' en 'Brugse Beer' beslecht

Brouwerij De Halve Maan van het bier Brugse Zot en Brouwerijen Alken-Maes met onder andere het bier ‘Brugs’ (voorheen bekend als Brugs Wit en ondertussen in licentie gebrouwen door Brouwerij de Halve Maan), moeten hun claim op het woord Brugs, Brugse en Brugs bier opgeven.

Brouwerij Brugse Beer brouwt drie Belgische bieren, allen onder de naam ‘Brugse Beer’ met verschillende alcoholpercentages. Het Bureau voor de Intellectuele Eigendom voor de Benelux heeft vanmorgen beslist dat de claim van De Halve Maan geen juridische onderbouw heeft en dat het merk ‘Brugse Beer’ naast ‘Brugse Zot’ en ‘Brugs’ mag bestaan. Volgens het BOIP is ‘Brugs’ gewoon een vermelding naar de herkomst van het bier en kan er geen merkbescherming ingeroepen worden.

Reactie De Halve Maan: "Er was geen claim"

Xavier Vanneste: "De info van De Brugse beer bevat meerdere onwaarheden, Brouwerij De Halve Maan betreurt deze stemmingmakerij: het spreiden van verkeerde informatie (fake news) of insinuaties in de pers of media is allerminst collegiaal te noemen. Brouwerij De Halve Maan heeft nooit enige rechtszaak of claim voor de rechtbank gehad tegenover de heer Kolijn of zijn bedrijf, of hem belet om bieren op de markt te brengen. De Halve Maan heeft zich in de brouwerijsector altijd al collegiaal en respectvol opgesteld. De Halve Maan heeft nooit een biermonopolie gehad, en andere spelers altijd gerespecteerd: ook op de Brugse markt bestaan er meerdere 'Brugse' bieren."