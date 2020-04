"Bezoek in rusthuizen mogelijkheid, geen verplichting"

Dat heeft premier Sophie Wilmès gezegd. Ook Vlaams minister-president Jan Jambon zegt dat het niet de bedoeling is om besmette mensen binnen te brengen in woonzorgcentra. Ook Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke ziet het niet zitten om bezoekers toe te laten. Hij wil dat de maatregel uitgesteld wordt. "Er is ook niet gezegd dat die maatregel onmiddellijk moet ingaan", aldus nog Jambon.

