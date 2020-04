Kritiek op maatregel beperkt bezoek in WZC: “Dat is alle inspanningen overboord gooien”

“Ik zal er alles aan doen om de versoepeling van deze maatregel tegen te houden. Iedereen heeft immense inspanningen geleverd om de verspreiding van dit dodelijk virus zoveel mogelijk tegen te houden, dan ga je in volle crisis de deur toch niet opnieuw openzetten?”

"Bezorgd over al mijn inwoners"

De burgemeester benadrukt dat hij het psychisch lijden van de bewoners en hun familieleden niet onderschat. “Uiteraard heb ik daar veel begrip voor, maar op dit moment is het psychisch lijden onderschikt aan het fysiek overlijden.” In het zwaar getroffen woonzorgcentrum Amphora vzw in Wingene zijn intussen reeds 9 bewoners overleden. “Ik ben bijzonder bezorgd over al mijn inwoners. Uit respect voor de inspanningen van het verzorgend personeel en de geleverde inspanningen van de bewoners zelf en hun familieleden moeten we er nu absoluut voor pleiten om geen bezoek toe te laten. Het is daarvoor nog veel te vroeg. Het coronavirus aanvaardt geen compromis. De deuren van scholen en bedrijven gesloten houden, maar deze van woonzorgcentra openen, is absurd. De meest kwetsbaren in onze gemeenschap verdienen nu al onze aandacht. Geen bezoek toelaten is nu de beste bescherming die we hen kunnen bieden.”

De crisiscel van de gemeente had hierover intussen al contact met de twee woonzorgcentra in Wingene. Uit een eerste reactie blijkt dat de directie de mening van de burgemeester deelt.

"Overleg nodig"

"Verschillende directeurs en personeelsleden hebben nu weinig begrip. We moeten morgen overleggen. Ikzelf heb wel enig begrip voor de maatregel het is zoeken naar een evenwicht tussen leven en leefbaar maar het wordt een hele klus om dit waar te maken op een veilige manier en iedereen gemotiveerd te houden", laat Dirk Lips van WZC Westervier in Brugge weten. Hij kreeg ook al telefoon van Zorgnet-Icuro om de bezoekregeling te weigeren.

Ook Bart Wenes, schepen van sociale zaken in Roeselare, laat in een reactie weten dat deze maatregel is ingegeven door het hart, maar rationele argumenten zijn volgens hem hier zeker niet voor te vinden. "De nieuwe regeling om bezoek toe te laten in de woon -zorgcentra is een onbegrijpelijke versoepeling van de maatregelen", aldus Wenes.

Ook in Kortrijk heeft men beslist om de maatregel niet te volgen en de woonzorgcentra dicht te houden.

Na overleg met burgem. ⁦@VincentVQ⁩ hebben we beslist om de woonzorgcentra van ⁦@OCMWK⁩ dicht te houden.



We zien in ⁦@8500Kortrijk⁩ onze kwetsbare bewoners en ons moedig en gemotiveerd personeel te graag om ook maar enig risico te nemen. https://t.co/zmfWyPjZT1 — PHILIPPE DE COENE (@philippedecoene) April 15, 2020

"Richtlijn niet volgen"

In een eerste reactie laat Margot Cloet van Zorgnet-Icuro, een koepel voor zorginstellingen, weten dat ook zij gaan adviseren aan hun woonzorgcentra om de richtlijn niet te volgen.

Margot Cloet (Zorgnet-Icuro) over 1 bezoeker per bewoner: "Wij gaan onze woonzorgcentra adviseren deze richtlijn niet te volgen" | VRT NWS: nieuwshttps://t.co/FEdg1rTmoM — Sam (@samjsprs) April 15, 2020

"Beslissing uitstellen"

Ondertussen laat Wouter Beke, minister van Welzijn en Volksgezondheid, weten dat hij de maatregel wil uitstellen.

Zoals ik net ook in journaal @vrtnws zei: bezoek aan woonzorgcentra en andere voorzieningen moet heel doordacht gebeuren. Laat ons daarom die beslissing uitstellen en goed voorbereiden. In overleg. Te belangrijk om snel-snel te doen. — Wouter Beke (@wbeke) April 15, 2020

Bekijk ook