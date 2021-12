Bewoners halen hun slag thuis: geen vergunning voor Top-Mix

Er komt geen betonbreekcentrale in de buurt van de dorpskern van Dudzele. Minister Zuhal Demir heeft de vergunning door de deputatie vernietigd. Ze volgt zo de argumenten van de inwoners en van de stad Brugge.

Heel wat inwoners van Dudzele waren erg ongerust over de geplande komst van een betonbreekcentrale op 700 meter van de dorpskern. Ze vreesden voor vervuiling en te veel zwaar vervoer. Ze dienden daarom ruim 250 bezwaarschriften in. Een actiegroep ging ook bij minister Demir langs voor een gesprek.

De stad Brugge had al twee keer negatief geadviseerd in de vergunningsaanvraag. De provincie kende wel een vergunning toe, maar die is nu dus vernietigd door de Vlaamse regering.

Schepen Franky Demon reageert opgetogen: ‘ Ik ben enorm opgelucht, want eindelijk wordt er rekening gehouden met de leefbaarheid van onze polderdorpen , in dit geval Dudzele, in combinatie met onze haven en het beschermde groen.’

Demon hoopt dat er nu een einde is gekomen aan dit verhaal, en dat ze op zoek kunnen gaan naar een betere locatie voor Top-Mix in de haven, waar er geen hinder is voor de polderdorpen. Top-Mix kan de procedure wel verderzetten, maar de stad zal zich blijven verzetten.

