Weer 250 bezwaarschriften tegen vergunning Top-Mix Dudzele

Heel wat inwoners van Dudzele zijn erg ongerust over de geplande komst van een betonbreekcentrale op 700 meter van de dorpskern. Ze vrezen hinder door te veel zwaar vervoer en vervuiling.

Het is niet de eerste keer dat ze bezwaarschriften indienen tegen de mogelijke vestiging van een nieuwe betoncentrale van Top-Mix. De stad Brugge erkent de zorgen van de bewoners én heeft al twee keer negatief geadviseerd in de vergunningsaanvraag. De aanvraag van Top-Mix is nu in handen van Vlaams Minister Zuhal Demir. Op het kabinet van Leefmilieu heeft het comité uit Dudzele ook al uitgelegd waarom ze de komst als onleefbaar beschouwen voor het dorp.

