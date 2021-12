Beperkt aantal boekingen aan zee ondanks extra week kerstvakantie

De kerstvakantie blijft een klassieker aan de Kust, maar de kustgemeenten maken zich op voor een ongewone vakantie. Als gevolg van de coronamaatregelen is de druktebarometer in het leven geroepen. Dat biedt een overzicht van de huidige situatie in de badplaatsen en toont waar het rustig is aan zee.

Drukker rond eindejaar

"Uit de cijfers van de voorbije jaren leren we dat een kerstvakantie met feestdagen buiten het weekend meer bezoekers naar de Kust brengt", klinkt het bij Westtoer. Voor de kerstvakantie van 2021 ligt het aantal verhuurde vakantiewoningen voorlopig lager dan in 2020. De extra week kerstvakantie zorgt voor een relatief beperkt aantal extra boekingen bij de verhuurkantoren.

Zoals elk jaar is er een verschil tussen de twee vakantieweken: in de eerste ‘kerstweek’ noteren de verhuurkantoren een bezetting van ongeveer 60 procent. In de tweede week rond en na Nieuwjaar is de bezetting iets groter (75 à 85 procent naargelang de kustgemeente). Traditioneel komen ook eigenaars van een tweede verblijf graag naar de Kust in de kerstvakantie.

Minder hotelboekingen

Bij de hotels is de gemiddelde boekingstermijn korter dan bij de vakantiewoningen. Sommige potentiële hotelbezoekers wachten het overlegcomité van 22 december af. Momenteel blijkt uit de cijfers dat er geen effect te zien is van de extra week kerstvakantie: de boekingen in de kusthotels volgende week liggen niet hoger dan de voorbije twee weken in december.

Voorlopig zijn de hotelboekingen voor de kerstvakantie nog laag. Traditioneel is oudejaarsavond de drukste nacht van de kerstvakantie. Voorlopig heeft ook 31 december met ongeveer 40 procent de hoogste bezettingsgraad. Deze bezetting ligt nog een stuk onder de bezetting van de krokusvakantie van 2021 toen meer dan 60 procent gehaald werd in de weekends.

Zowel de verhuurkantoren als de hotels geven aan dat er nog een ruim aanbod voor last minute reservaties is.

