Extra week vakantie geeft hotelsector geen boost

In Brugge en aan de kust kunnen de hotels daar niet meteen van profiteren. Ze noteren voor de volgende weken een schamele bezettingsgraad, vooral een gevolg van het verplichte sluitingsuur en verstrengde quarantaineregels voor buitenlanders. Britten bijvoorbeeld hebben weer massaal geannuleerd. (Lees verder onder de foto)

Allicht geen versoepelingen

De bezettingscijfers van de hotels in de brede Brugse regio bedragen in december normaal 80 tot zelfs 90 procent. Nu is dat gemiddeld 33 procent. Het enige dat nog kan helpen is een grote versoepeling van de coronamaatregelen, maar dat zit er op korte termijn niet in, denkt de vzw Hotels Regio Brugge. Ook in uitzonderingsmaatregelen voor kerstavond en oudejaar geloven ze niet.