Bekaert: historiek van dalende tewerkstelling

Het is zeker niet de eerste herstructurering van Bekaert, met grote gevolgen voor de tewerkstelling in ons land. Begin 2012 schrapte de staaldraadproducent nog 600 banen, onder meer in Zwevegem en Ingelmunster.

Op zeven jaar tijd zal het personeelsbestand gedaald zijn van nog 2.500 banen begin 2012 naar 1.600 na deze herstructurering.

-600 jobs in 2012

Op een persconferentie in 2012 kondigde toenmalig CEO Bert De Graeve een grote herstructurering aan. 600 jobs verdwenen in ons land. Vooral in Aalter, maar ook 102 in het technologiecentrum in Zwevegem, 54 in de staaldraadafdeling en 68 in Ingelmunster.

Nieuwe Britse CEO moet tij keren

Er volgden acties en na overleg tussen bonden en directie vielen er uiteindelijk 246 naakte ontslagen. Maar Bekaert bleef het slecht doen met 195 miljoen euro verlies in 2012.

In 2013 trok het bedrijf een nieuwe CEO aan. De Brit Matthew Taylor (zie foto) moest het tij doen keren. En dat lukte op het eerste gezicht, het bedrijf investeerde opnieuw in de vestigingen in onze provincie en ook de cijfers werden beter. Tot bijna een jaar geleden. Matthew Taylor kondigde toen aan dat er een studie liep om kosten te besparen.

En het vervolg kennen we vandaag dus: er sneuvelen 281 jobs in ons land. Op vandaag telt Bekaert nog 1900 banen. Dat worden er dus nog ruim 1.600 na deze nieuwe herstructurering.

