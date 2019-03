Bekaert sluit fabriek in Moen

Staaldraadproducent Bekaert sluit de fabriek in Moen bij Zwevegem. Er verdwijnen 281 jobs. Dat maakte het bedrijf zelf bekend via een persbericht.

Bekaert moet herstructureren in ons land en sluit daarom de vestiging in Moen. De productie verhuist naar Tsjechië.

"We willen onze concurrentiekracht verhogen en onze capaciteiten en snelheid in het beantwoorden van klantennoden en snel veranderende marktontwikkelingen aanscherpen. We nemen daarom verbeteringsmaatregelen om onze concurrentiepositie in de markt wereldwijd te verbeteren door onze kostenstructuur aanzienlijk te reduceren, zodat de financiële prestaties van de Groep duurzaam verbeteren." luidt het in het persbericht.

Vestiging in Moen gaat dicht

281 mensen verliezen hun jobs. Volgens De Tijd gaat het om 182 arbeiders, 75 bedienden en 24 kaderleden. Dat betreurt het bedrijf. "Het management betreurt de persoonlijke gevolgen van dit plan en zal, samen met de sociale partners, de opties evalueren om de sociale impact ervan te beperken."

In Moen gaat de fabriek dicht en de productie verhuist naar Tsjechië. Alles voor de reserveonderdelen verhuist naar Slovakije. Volgens De Tijd verliezen daar 64 arbeiders, 5 bedienden en één kaderlid hun job. Er wordt onder andere Dramix, staalkoord ter versteviging van beton, gemaakt.

De onderzoeksafdeling van Bekaert, de zogenaamde BTC-vestiging in Deerlijk, krijgt eveneens zware klappen, aldus De Tijd. '82 arbeiders, 14 bedienden en 10 kaderleden verliezen hun job. Ook in de vestiging in Ingelmunster zijn er afvloeiingen. Daar verliezen 30 arbeiders, 29 bedienden en 2 kaderleden hun job. De andere jobs gaan verloren in de klaarderij, waar 6 arbeidersplaatsen geschrapt worden. Daarnaast gaan in Zwevegem nog eens 27 bediendenjobs en 11 kaderfuncties verloren.'

Tewerkstelling in eigen land van 2500 naar 1600

Een grote verrassing is de herstructurering niet. Bekaert gaf vorig jaar al aan dat ontslagen niet uit te sluiten vielen. Door de jaren heen is het personeelsbestand van de staaldraadfabrikant in eigen land wel gevoelig afgenomen.

In 2012 stelde Bekaert nog ongeveer 2500 mensen te werk. Toen werd er grondig gesnoeid in het personeelsbestand. 600 jobs verdwenen en vooral de vestiging in Aalter was zwaar getroffen. Maar er vielen toen ook ontslagen in Ingelmunster. Van de 1900 overgebleven banen moeten er nu opnieuw 281 wijken. Deze keer verdwijnt dus de vestiging in Moen maar volgens een vakbondsman worden er ook in Ingelmunster 60 banen geschrapt.

