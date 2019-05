Bart Moeyaert ontvangt belangrijke literatuurprijs

Bart Moeyaert uit Brugge heeft nu ook officieel zijn ‘Nobelprijs voor Jeugdliteratuur in ontvangst genomen. Hij kreeg de Astrid Lindgren Memorial Award 2019 in Zweden overhandigd.

Begin april raakte bekend dat Moeyaert dit jaar de laureaat is van de Astrid Lindgren Memorial Award, wereldwijd de belangrijkste prijs voor jeugdliteratuur. “Moeyaerts verfrissende werk bewijst dat kinder- en jeugdboeken een vanzelfsprekende plek verdienen in de wereldliteratuur,” zegt de jury. Zijn "muzikale taal zit vol onderdrukte emotie en onuitgesproken wensen.”

Koninklijke overhandiging

Moeyaert kreeg zijn prijs gisteravond op een feestelijke ceremonie in het Concerthuis van het Zweedse Stockholm uit handen van kroonprinses Victoria. "Kinderen begrijpen zo veel meer dan volwassenen denken", zei de Bruggeling in zijn dankwoord. De schrijver wint bijna 480.000 euro.

Bart Moeyaert debuteerde toen hij 19 was. Veel van zijn bijna 50 boeken hebben onderscheidingen gekregen. Zijn werk is intussen vertaald in meer dan twintig talen.

