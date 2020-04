De woonzorgcentra in Wingene en Zwevezele hebben een bijzondere schenking gekregen van baron Jean De Coedt. De baron gaf de woonzorgcentra ruim 40.000 euro die ze investeerden in vijf digitale schermen.

Met die schermen kunnen de bewoners nog makkelijker praten met de familie thuis. En ook later zullen de moderne toestellen goed van pas komen. Het woonzorgcentra Amphora in Wingene heeft nu drie digitale schermen, op elke verdiep één exemplaar. Maria ter Ruste in Zwevezele heeft er twee.

Deze week brengt de baron in eigen persoon de schermen tot bij het woonzorgcentrum Amphora.

