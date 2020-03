24 besmette bewoners, wzc Wingene lanceert oproep

In woonzorgcentrum Amphora vzw in Wingene hebben tot op vandaag 24 bewoners positief getest op het coronavirus. Gisteren waren er dat nog 17.

In het woonzorgcentrum werden zaterdag de eerste besmettingen vastgesteld. Een aantal stalen waren op dat moment nog in onderzoek. Maar uit de resultaten nu blijkt dat 24 bewoners besmet zijn geraakt met Covid-19. Ook vier medewerkers zijn besmet en zitten thuis. Twee bewoners zijn overgebracht naar het ziekenhuis in Tielt, de rest zit in afzondering.

Oproep om iedereen te testen

Woonzorggroep GVO wil nu maximaal inzetten op het testen van bewoners en medewerkers. Burgemeester Hendrik Verkest ondersteunt deze vraag volledig. “Vanaf het moment dat er een besmetting in een woonzorgcentrum is vastgesteld, zouden alle inwoners en medewerkers onmiddellijk getest moeten worden. Alleen door iedereen te testen, kunnen we volledig in kaart brengen wie drager is van het virus en wie niet. ”

“Dit is de enige mogelijkheid om op daadkrachtige wijze het virus in de gesloten gemeenschap van het woonzorgcentrum een halt toe te roepen”, verduidelijkt Bernard Bruggeman, gedelegeerd bestuurder van Woonzorggroep GVO. “Daarnaast biedt het proactief testen van gezonde bewoners en medewerkers ons voorsprong om, indien de resultaten dit zouden vereisen, onze interne werking optimaal te herorganiseren waardoor we onze kwetsbare ouderen en onze medewerkers nog beter beschermen.”

Daarnaast roept Woonzorggroep GVO de overheid op om ook alle woonzorgcentra van de juiste beschermingsmaterialen te voorzien en ook de bevoorrading voor deze middelen met prioriteit op te volgen.

