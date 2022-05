Balthazar wint Beste Alternative, Camille naar huis met lege handen

West-Vlaamse artiesten of bands waren elf keer genomineerd voor de Mia's, maar enkel Balthazar kon gisteravond een award in de wacht slepen. Angèle en Metejoor waren de grote winnaars.

Elf nominaties in zowat alle mogelijke categorieën: de hoop zat erin bij Balthazar, Camille, Brihang en Compact Disk Dummies. Toch kon enkel die eerste een award in de wacht slepen: die van Beste Alternative. Eerder kreeg de groep ook de sectorprijs voor 'Beste Live Act'. Camille, die genomineerd was voor 'Doorbraak' en 'Solo Vrouw', ging naar huis met lege handen.

Het waren Angèle en Metejoor, daarentegen, die met de meeste prijzen naar huis mochten gaan. Angèle won in de categorieën 'Pop' en 'Solo vrouw', en sleepte met "Fever", haar duet met Dua Lipa, ook de 'Hit van het jaar 2021' in de wacht. Metejoor trok aan het langste eind in de categorieën 'Doorbraak', 'Nederlandstalig' en 'Solo man'.

Geen geluk voor Compact Disk Dummies en Brihang

Compact Disk Dummies, die waren genomineerd voor Beste Dance, moesten de award laten gaan naar Regi. In plaats van Brihang, die de award voor Beste Nederlandstalig kon winnen, mocht Metejoor naar het podium.

Eerbetoon aan Arno

Tijdens de show werd ook nog hulde gebracht aan de vorige week overleden Arno. De kijkers zagen de Oostendenaar wandelen op het strand aan zee en hoorden hem vertellen over hoe hij kracht putte uit muziek. Met de subtiele, maar krachtige eindwoorden: 'en braaf zijn hé'. Wat volgde, was een spontane staande ovatie van het publiek en de genodigden in Paleis 12.

