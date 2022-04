Elf MIA-nominaties voor West-Vlaanderen, Balthazar grote favoriet

Vanavond worden in Paleis 12 in Brussel de MIA's uitgereikt. West-Vlaanderen is in de nominaties goed vertegenwoordigd: Balthazar heeft 5 nominaties, maar ook Camille, Brihang, Compact Disk Dummies en Niels Destadsbader kunnen in de prijzen vallen.

Vanavond worden in Paleis 12 in Brussel de Vlaamse muziekprijzen, ook wel de Music Industry Awards (MIA's) genoemd, uitgereikt. Omdat de show van vorig jaar moest worden uitgesteld door de coronapandemie, gaat het deze keer om een dubbeleditie. Danira Boukhriss Terkessidis zal de show aan elkaar praten.

Balthazar boven

Balthazar, met bandleden uit de omgeving van Kortrijk, was genomineerd in vijf categorieën, van één award zijn ze zelfs al zeker. Enkel de Franstalige zangeres Angèle heeft er meer: zij is met zes nominaties de grote favoriet.

Met hun album Sand maakt Balthazar kans op een award in de categorie Beste Album en Artwork. Ook in de categorieën Beste Alternative en Beste Groep is de band genomineerd. De MIA voor Beste Live Act hebben ze intussen al in de wacht gesleept.

Camille en Brihang tweemaal genomineerd

Ook rising star Camille kan in de prijzen vallen. Zij is genomineerd in de categorie Doorbraak. Haar hit 'Vuurwerk' kan Hit van het Jaar 2021 worden.

Rapper Brihang maakt dan weer kans op een MIA in de categorie Nederlandstalig, ook voor de videoclip bij zijn hit 'Ver Weg' neemt hij vanavond mogelijk een award in ontvangst.

Compact Disk Dummies en Niels Destadsbader

Zowel Compact Disk Dummies als Niels Destadsbader, ten slotte, maken elk kans op één award. De twee broers uit Desselgem gaan vanavond mogelijk naar huis met een award voor Beste Dance, Destadsbaders hit 'Nooit Alleen' is genomineerd voor Hit van het Jaar 2020.

Bekijk de volledige lijst van nominaties via deze link.