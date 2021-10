Asielcentrum in Sijsele blijft langer open

In de voormalige kazerne in Sijsele verblijven sinds april 2020 asielzoekers. Het gaat om een tijdelijk noodopvangcentrum uitgebaat door het Rode Kruis. De stad Damme ontving nu een brief van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie met de aankondiging dat de uitbating van het centrum in Sijsele wordt verlengd van april 2022 tot december 2022. De capaciteit wordt ook opgetrokken van 324 naar 464 bedden.

“De tijdelijke beschikbaarheid van de woonblokken op de kazernesite in Sijsele creëert een mogelijkheid om bij te dragen tot het naleven van internationale verdragen. Elk bestuursniveau heeft daarin een verantwoordelijkheid. Stad Damme nam al haar verantwoordelijkheid en doet dit met deze verlenging en uitbreiding opnieuw, “ laat de stad in een mededeling weten.

Het stadsbestuur verkreeg de garantie dat het tijdelijk noodopvangcentrum de vooropgestelde ontwikkeling van de site tot ‘Wijk van de Toekomst’ niet hindert. Na recent overleg tussen Stad Damme, de provincie, Defensie en OVAM werd een consensus bereikt rond de saneringsaanpak, waardoor de laatste hand aan de verwerving kan worden gelegd en de ontwikkeling in 2022 eindelijk kan starten.

